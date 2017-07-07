Верратти вышел из отпуска и присоединился к ПСЖ
Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти вышел из отпуска и присоединился к своим партнерам по команде, которые чуть ранее уже начали подготовку к новому сезону.
Как информирует Mundo Deportivo, 24-летний хавбек решил не устраивать бунт в связи с нежеланием его клуба продавать его в каталонскую "Барселону". Поэтому уже сегодня футболист отправился в тренировочный центр ПСЖ.
Напомним, "Барселона" уже начала поиски альтернативных вариантов Верратти. | soccernews.ru
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|Генгам
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|38
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|Тулуза
|38
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|38
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