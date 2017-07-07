Верратти вышел из отпуска и присоединился к ПСЖ

Полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти вышел из отпуска и присоединился к своим партнерам по команде, которые чуть ранее уже начали подготовку к новому сезону.

Как информирует Mundo Deportivo, 24-летний хавбек решил не устраивать бунт в связи с нежеланием его клуба продавать его в каталонскую "Барселону". Поэтому уже сегодня футболист отправился в тренировочный центр ПСЖ.

Напомним, "Барселона" уже начала поиски альтернативных вариантов Верратти. | soccernews.ru