Верратти вышел из отпуска и присоединился к ПСЖ

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Верратти вышел из отпуска и присоединился к ПСЖПолузащитник французского ПСЖ Марко Верратти вышел из отпуска и присоединился к своим партнерам по команде, которые чуть ранее уже начали подготовку к новому сезону.

Как информирует Mundo Deportivo, 24-летний хавбек решил не устраивать бунт в связи с нежеланием его клуба продавать его в каталонскую "Барселону". Поэтому уже сегодня футболист отправился в тренировочный центр ПСЖ.

Напомним, "Барселона" уже начала поиски альтернативных вариантов Верратти. | soccernews.ru

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