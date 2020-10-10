Верратти высказался о своём будущем в ПСЖ

Теги псжмарко верратти

Верратти высказался о своём будущем в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что связывает своё будущее с парижским клубом.

"Мне нравится играть в команде с большими целями. За восемь лет я ни разу не думал об уходе из ПСЖ в другую команду. Чувствую себя хорошо здесь, где играю со многими чемпионами", - приводит слова итальянца Goal.com.

Контракт 27-летнего хавбека с парижанами рассчитан до июня 2024 года.

ПСЖ купил Верратти летом 2012 года, с тех пор он забил девять голов и сделал 52 ассиста в 319 матчах.

Не пропустите: Суарес отказал ПСЖ перед переходом в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Умер бывший футболист "Спартака" Василий Кульков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов