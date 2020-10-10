Верратти высказался о своём будущем в ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти признался, что связывает своё будущее с парижским клубом.

"Мне нравится играть в команде с большими целями. За восемь лет я ни разу не думал об уходе из ПСЖ в другую команду. Чувствую себя хорошо здесь, где играю со многими чемпионами", - приводит слова итальянца Goal.com.

Контракт 27-летнего хавбека с парижанами рассчитан до июня 2024 года.

ПСЖ купил Верратти летом 2012 года, с тех пор он забил девять голов и сделал 52 ассиста в 319 матчах.

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