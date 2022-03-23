Верратти высказался об ошибке Доннаруммы в матче с "Реалом"
Фото: твиттер Доннаруммы\Автор неизвестен
Хавбек сборной Италии и "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти рассказал, что его соотечественник и одноклубник вратарь Джанлуиджи Доннарумма извинился за ошибку в матче с мадридским "Реалом" (1:3) в 1\8 финала Лиги чемпионов.
"Доннарумма извинился, он сожалеет об ошибке, но это особенный парень. Уже на следующий день он был увлечен работой на тренировке.
Не будем забывать, что он сделал во время Евро. Он один из лучших вратарей мира", – сказал итальянец.
Напомним, что Доннарумма перешел в ПСЖ на правах свободного агенты прошлым летом из "Милана".
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