Верратти: "Я бы расстроился, увидев, что Неймар покидает ПСЖ"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заявил, что парижанам не стоит удерживать Неймара, который намерен вернуться в "Барселону". Об этом сообщает RMC.

"Когда футболист хочет покинуть команду, клуб должен его отпустить. Конечно, нужно соблюдать условия, установленные клубом. Однако насильно не нужно оставлять его.

Я бы огорчился, узнав, что Неймар покидает команду", - сказал Верратти.

Ранее стало известно, что Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели.

Бразилец рассматривает варианты с переходом в "Барселону", "Реал", "Ювентус" или "Баварию".

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