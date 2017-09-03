Верратти: "Я настрадался против Иско"

Хавбек сборной Италии Марко Верратти похвалил полузащитника Испании Иско.

"Я настрадался против Иско. Его игра застала меня врасплох. Даже Месси и близко не демонстрировал такой уровень" - приводит слова Верратти Football Italia.

Также об игре хавбека мадридского "Реала" высказался наставник Италии Джампьеро Вентура.

"Когда я увидел, что Иско пробросил мяч между ног Верратти, мне захотелось встать и поаплодировать" - сказал тренер.

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