Верратти: "Я прошу прощения у ПСЖ за слова моего агента"



Полузащитник ПСЖ Марко Верратти принес извинения клубу за высказывания своего агента Донато Ди Кампли, который назвал футболиста "узником парижского клуба".

"Последние несколько недель были непростыми. Я знаю о словах агента и должен сказать, что не разделяю его точку зрения. Я приношу извинения каждому члену клуба, президенту, фанатам и партнерам по команде за слова агента. Он совершил большую ошибку и я надеюсь, что это не повторится. Я счастлив в ПСЖ и буду продолжать играть на 100 процентов в матчах за клуб", - приводит слова Верратти официальный сайт клуб.

Ранее сообщалось, что 24-летний Верратти хочет перейти в "Барселону", но ПСЖ не намерен с ним расставаться.

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