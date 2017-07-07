Верратти: "Я прошу прощения у ПСЖ за слова моего агента"

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Верратти: "Я прошу прощения у ПСЖ за слова моего агента"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти принес извинения клубу за высказывания своего агента Донато Ди Кампли, который назвал футболиста "узником парижского клуба".

"Последние несколько недель были непростыми. Я знаю о словах агента и должен сказать, что не разделяю его точку зрения. Я приношу извинения каждому члену клуба, президенту, фанатам и партнерам по команде за слова агента. Он совершил большую ошибку и я надеюсь, что это не повторится. Я счастлив в ПСЖ и буду продолжать играть на 100 процентов в матчах за клуб", - приводит слова Верратти официальный сайт клуб.

Ранее сообщалось, что 24-летний Верратти хочет перейти в "Барселону", но ПСЖ не намерен с ним расставаться.

Не пропустите: Агент Верратти: "Марко является узником в ПСЖ". | http://soccernews.ru

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