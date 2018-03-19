Верратти: "Я решил остаться в ПСЖ"

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Верратти: "Я решил остаться в ПСЖ"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти сделал заявление по своему будущему.

"Я разговаривал с руководством клуба, они знают, что я думаю. Все предельно ясно - я решил остаться. У меня все еще есть желание побеждать с ПСЖ - клубом, который позволил мне расти как человек и стать частью амбициозного проекта. Я также надеюсь, что мои партнеры по команде думают так же. Одно поражение не может разрушить все", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, ПСЖ потерял Берчиче. | soccernews.ru

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