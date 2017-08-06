Верратти: "Я решил остаться в ПСЖ, и я этому рад"
Хавбек ПСЖ Марко Верратти сообщил, что не намерен покидать французский клуб.
"Барселона"? Да, переговоры с этим клубом велись, но до соглашения было далеко. С другими клубами мы не контактировали. Я решил остаться в ПСЖ, и я этому рад. Повлиял ли на мое решение переход Неймара? Я принял его еще до того, как это произошло. Я вообще не знал, что Неймар перейдет в ПСЖ" - приводит слова Верратти Sky Sports.
Отметим, что Верратти принял участие в первых двух официальных матчах ПСЖ в стартовавшем сезоне.
Читайте также: Иньеста может стать частью сделки по трансферу Дибалы в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Роковая потеря: ЦСКА проигрывает на своем стадионе казанскому "Рубину"
-
"Арсенал" переигрывает "Челси" в серии послематчевых пенальти и завоевывает Суперкубок Англии
-
Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
-
"Локомотив" благодаря голу Алексея Миранчука со штрафного вырывает победу у "СКА-Хабаровск"
-
Неплохой дебют Слуцкого: "Халл Сити" отбирает очки у "Астон Виллы"
Лента новостей
-
Перес готов удовлетворить трансферную просьбу Зидана
-
"Спарта" арендовала полузащитника "Интера"
-
Фурсенко: "Кокорин будет лучшим футболистом России"
-
Конте не заинтересован в подписании дорогостоящих игроков
-
Аргентинский тренер Анхель Каппа: "Неймар - идиот"
-
Перес рассматривает возможность совершения громкого обмена с "Ювентусом"
-
"Гремио" готов продать Луана "Спартаку"
-
Перес намерен до конца недели провернуть громкий трансфер
-
Анчелотти назвал главного претендента на выигрыш скудетто
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Реала"
-
Бушманов назвал главные причины разгромного поражения "Спартака"
-
Бартомеу: "Какое бы решение не принял Неймар, "Барселона" осталась бы в выигрыше"
-
"Interwetten" сделала перерасчет самых дорогих трансферов в истории "Реала": Зидан оказался первым, Роналду - только четвертым
-
Клопп: "Ливерпуль" не проиграл ни одной предсезонной игры - это хороший знак"
-
Лодыгин может продолжить карьеру в Серии А
-
"Челси" готов включиться в борьбу за Бэйла
-
Opta привела сравнительные характеристики действий Неймара и Дембеле
-
"Барселона" была готова включить в сделку по Неймару одного из пяти игроков ПСЖ
-
Газзаев: "Состояние "Спартака" перед Лигой Чемпионов настораживает"
-
Венгер: "Расстанемся с некоторыми игроками"