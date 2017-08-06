Верратти: "Я решил остаться в ПСЖ, и я этому рад"

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Верратти: "Я решил остаться в ПСЖ, и я этому рад"

Хавбек ПСЖ Марко Верратти сообщил, что не намерен покидать французский клуб.

"Барселона"? Да, переговоры с этим клубом велись, но до соглашения было далеко. С другими клубами мы не контактировали. Я решил остаться в ПСЖ, и я этому рад. Повлиял ли на мое решение переход Неймара? Я принял его еще до того, как это произошло. Я вообще не знал, что Неймар перейдет в ПСЖ" - приводит слова Верратти Sky Sports.

Отметим, что Верратти принял участие в первых двух официальных матчах ПСЖ в стартовавшем сезоне.

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