Верратти заинтересован в уходе из ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заинтересован в смене клубной прописки, информирует Calciomercato.
Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек парижан обеспокоен тем, что он может стать очередной жертвой перестройки своей команды. Поэтому он готов рассмотреть предложения от других клубов уже сейчас - до того, как ему укажут на дверь.
В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.
Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Ювентуса". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26