Верратти заинтересован в уходе из ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти заинтересован в смене клубной прописки, информирует Calciomercato.

Так, по сведениям источника, 25-летний хавбек парижан обеспокоен тем, что он может стать очередной жертвой перестройки своей команды. Поэтому он готов рассмотреть предложения от других клубов уже сейчас - до того, как ему укажут на дверь.

В завершившемся сезоне Верратти забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Ювентуса". | soccernews.ru