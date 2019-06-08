Верратти: "Завистники вставляют Неймару палки в колёса"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поддержал своего партнёра по команде Неймара.

Напомним, что модель Наджила Триндаде обвинила бразильца в изнасиловании. Полиция открыла уголовное дело по факту произошедшего.

"Я думаю о нём. У Нея трудный период. Тем более сейчас, когда он травмирован. Люди не знают, какой Неймар на самом деле. Он честный парень и командный игрок, который живёт ради футбола. К сожалению, есть много завистников, которые вставляют ему палки в колёса", - приводит слова Верратти L’Equipe.

Неймар на этой неделе получил травму голеностопа и вынужден пропустить Кубок Америки-2019.

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