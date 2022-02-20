Верратти жестко раскритиковал судью после поражения от "Нанта"
Фото: инстаграм Верратти\Автор неизвестен
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти жестко раскритиковал судейство после поражения от "Нанта" со счетом 1:3 в матче Лиги 1.
"Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых (футболистам ПСЖ показали 6 ЖК - прим.)? Судья слишком увлекся этим.
Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная за два предупреждения.
Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обосрали", – сказал итальянец.
Матч судил арбитр Микаэль Лесаж.
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|28
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|Анжер
|28
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|Метц
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|Сент-Этьен
|28
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|Ним
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|27
|19
|Амьен
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|20
|Тулуза
|28
|13