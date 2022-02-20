Верратти жестко раскритиковал судью после поражения от "Нанта"

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Верратти жестко раскритиковал судью после поражения от "Нанта"

Фото: инстаграм Верратти\Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти жестко раскритиковал судейство после поражения от "Нанта" со счетом 1:3 в матче Лиги 1.

"Как вообще возможно, что нам показали 10 желтых (футболистам ПСЖ показали 6 ЖК - прим.)? Судья слишком увлекся этим.

Мы не можем говорить с судьей, вообще ничего не можем. Это единственный судья, который делает такое. Как можно было не дать желтую Аппиа в конце? Это желтая, это пенальти, это красная за два предупреждения.

Иногда арбитры должны брать на себя ответственность. Судьи нас обосрали", – сказал итальянец.

Матч судил арбитр Микаэль Лесаж.

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