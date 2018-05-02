Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Неймара.

" Неймар - один из сильнейших игроков в мире, мы потеряли его в самый важный момент сезона. Его отсутствие ощущалось. Но в этот период его отсутствия я часто разговаривал с ним. Я знаю, что он хочет вернуться, когда ему станет лучше, а также, что он хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру ", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

Напомним, Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru