Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"

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Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Неймара.

"Неймар - один из сильнейших игроков в мире, мы потеряли его в самый важный момент сезона. Его отсутствие ощущалось. Но в этот период его отсутствия я часто разговаривал с ним. Я знаю, что он хочет вернуться, когда ему станет лучше, а также, что он хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.

Напомним, Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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