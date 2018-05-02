Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Неймара.
"Неймар - один из сильнейших игроков в мире, мы потеряли его в самый важный момент сезона. Его отсутствие ощущалось. Но в этот период его отсутствия я часто разговаривал с ним. Я знаю, что он хочет вернуться, когда ему станет лучше, а также, что он хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру", - цитирует 25-летнего хавбека парижан Le 10 Sport.
Напомним, Роналдо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем"
-
"Реал" отстоял ничью на "Сантьяго Бернабеу" и вышел в финал Лиги чемпионов
-
Топ-8 клубов по тратам в последнее десятилетие на трансферы
-
Итоги 35 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ
Лента новостей
-
"Ювентус" намерен подписать хавбека "Милана"
-
Топ-10 действующих игроков по количеству поведенных сезонов в одной команде
-
Бендтнер признался, что хотел бы вернуться в Данию
-
Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в "МЮ"
-
Толиссо высказался об ответном матче с "Реалом"
-
Мюллер: "Мы просто подарили голы "Реалу"
-
Модрич: "Споры по поводу судейства есть всегда, когда играет "Реал"
-
Васкес: "Реал" был лучше "Баварии", поэтому и победил"
-
Надежда на повторение римского чуда: "Рома" ляжет костьми в матче с "Ливерпулем"
-
Гари Невилл выбрал команду сезона в АПЛ
-
Марсело о своей игре рукой: "Думаю, что это был пенальти"
-
Верратти: "Знаю, что Неймар хочет продемонстрировать на Чемпионате Мира большую игру"
-
Вальверде намерен расстаться с Паулиньо
-
Зидан: "Счастливы, потому что обыграли три великие команды"
-
Хайнкес: "Это была моя последняя игра в Лиге Чемпионов, больше никогда не буду тренировать"
-
Зидан: "Бензема доказал, что он - отличный игрок"
-
Хайнкес: "С "Реалом" мы играли без пяти ключевых игроков, но это не оправдание нам"
-
Зидан: "Выйти в третий раз подряд в финал Лиги Чемпионов - это не нормально"
-
Хайнкес: "Не могу выделить фаворита в финале Лиги Чемпионов"
-
Хайнкес: "В двух матчах мы были лучшей командой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|91
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|35
|70
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ренн
|35
|51
|7
|Ницца
|35
|51
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|35
|46
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|35
|38
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|35
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26