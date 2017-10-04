Вертонген близок к рекорду сборной Бельгии

Защитник "Тоттенхема" и сборной Бельгии Ян Вертонген близок к рекорду своей национальной команды, сообщает Goal.com.

Уже в ближайшее время 30-летний футболист может превзойти достижение Яна Кулеманса, который сыграл в составе "красных дьяволов" 96 матчей. Сейчас на счету Вертонгена 95 игр.

Напомним, что 7 и 10 октября сборная Бельгии проведёт два матча квалификации ЧМ-2018 против Боснии и Герцеговины и Кипра.

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