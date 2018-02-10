Вертонген был близок к переходу в "Арсенал" в 2012 году

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Вертонген был близок к переходу в "Арсенал" в 2012 году

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген в 2012 году мог оказаться в "Арсенале".

"Мой переход в "Арсенал" был почти завершенным делом. Мой агент уже вел переговоры с руководством клуба. Однако я выбрал в конечном итоге "Тоттенхэм". И не пожалел об этом. Я чувствовал, что присоединяюсь к большой команде. Я просто доверился своим инстинктам и все сложилось замечательно" - приводит слова Вертонгена Sky Sports.

Напомним, что Вертонген перешел в "Тоттенхэм" из "Аякса" в 2012 году.

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