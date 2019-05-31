Вертонген: "Это была самая невероятная Лига чемпионов за всю историю"

Игрок "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Лиге чемпионов, где "шпоры" встретятся с "Ливерпулем".

"Это была самая невероятная Лига чемпионов за всю историю. Быть в этой кампании сейчас - просто невероятно. Надеюсь, в конце мы будем держать трофей.

В каждом матче происходило что-то безумное. Надеюсь, в конце карьеры, я посмотрю на это и подумаю, что это невероятный год и всех", - сказал Вертонген.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, 1 июня. Начало - в 22:00 (мск).

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