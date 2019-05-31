Вертонген: "Это была самая невероятная Лига чемпионов за всю историю"
Игрок "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал, что думает о предстоящем финальном матче Лиге чемпионов, где "шпоры" встретятся с "Ливерпулем".
"Это была самая невероятная Лига чемпионов за всю историю. Быть в этой кампании сейчас - просто невероятно. Надеюсь, в конце мы будем держать трофей.
В каждом матче происходило что-то безумное. Надеюсь, в конце карьеры, я посмотрю на это и подумаю, что это невероятный год и всех", - сказал Вертонген.
Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, 1 июня. Начало - в 22:00 (мск).
Не пропустите: Вертонген восстановится к финалу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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