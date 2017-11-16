Вертонген готов сыграть с "Арсеналом"

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Вертонген готов сыграть с "Арсеналом"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген успевает восстановиться после травмы, полученной в расположении сборной Бельгии, сообщает Sky Sports.

Таким образом, 30-летний футболист сможет принять участие в матче 12-го тура АПЛ против "Арсенала".

Напомним, что северолондонское дерби состоится на стадионе "Эмирейтс" в субботу, 18 ноября, в 15:30 по московскому времени.

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