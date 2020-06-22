Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" продлил контракты с голкипером Михелом Вормом и защитником Яном Вернонгеным до конца текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



Футболисты останутся в команде до конца сезона, который продлен из-за пандемии коронавируса.



Также "шпоры" продлили контракты с защитниками Дэнни Роузом и Кайлом Уолкер-Питерсом, хавбеком Люком Амосом, форвардом Джеком Кларком и вратарём Брэндоном Остином.

После 30 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в активе 42 балла.

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