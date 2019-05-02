Вертонген избежал сотрясения мозга

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Вертонген избежал сотрясения мозга

Появились новые данные касательно травмы защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена.

Как сообщили в клубе, у футболиста не выявили сотрясения мозга. Вертонген во время матча с "Аяксом" (0:1) повредил нос и захотел вернуться в игру. Точные сроки восстановления 32-летнего бельгийца пока неизвестны.

Ответная игра между "Аяксом" и "Тоттенхэмом" состоится 8 мая.

В этом сезоне Вертонген провел 32 игры, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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