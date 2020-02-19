Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген летом может перейти в "Интер", передает Tuttomercato.

По данным издания, агент футболиста сообщил руководству итальянского клуба о том, что бельгиец не против сотрудничества. Контракт защитника с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне 32-летний футболист участвовал в 23 матчах за "шпор", отметившись 1 голом и 1 ассистом.

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