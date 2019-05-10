Вертонген может не сыграть в финале Лиги Чемпионов
Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рискует пропустить финальный поединок Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает The Guardian.
По сведениями издания, Вертонген получил травму правой ноги в ответном полуфинальном матче с "Аяксом" (3:2). В ближайшее время бельгийцу предстоит пройти медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится 1 июня в Мадриде.
В нынешнем сезоне 32-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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