Вертонген может не сыграть в финале Лиги Чемпионов

Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рискует пропустить финальный поединок Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", сообщает The Guardian.

По сведениями издания, Вертонген получил травму правой ноги в ответном полуфинальном матче с "Аяксом" (3:2). В ближайшее время бельгийцу предстоит пройти медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится 1 июня в Мадриде.

В нынешнем сезоне 32-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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