Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом
"Тоттенхэм" не спешит предлагать новый контракт защитнику Яну Вертонгену. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, 33-летний игрок хочет заключить со "шпорами" двухлетний контракт с окладом в 70 тысяч фунтов в неделю, однако клуб не согласен идти на эти условия.
Бельгиец играет в "Тоттенхэме" с 2012 года, его контракт истекает 30 июня.
В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за лондонский клуб, отличившись двумя голами и одной голевой передачей.
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