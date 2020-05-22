Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом

"Тоттенхэм" не спешит предлагать новый контракт защитнику Яну Вертонгену. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, 33-летний игрок хочет заключить со "шпорами" двухлетний контракт с окладом в 70 тысяч фунтов в неделю, однако клуб не согласен идти на эти условия.

Бельгиец играет в "Тоттенхэме" с 2012 года, его контракт истекает 30 июня.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за лондонский клуб, отличившись двумя голами и одной голевой передачей.

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