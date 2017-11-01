Вертонген: "Мы должны пристально наблюдать за Роналду на поле, так как он продолжает быть ключевым футболистом"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген в преддверии матча против "Реала" лестно отозвался о Криштиану Роналду.

"Мы должны отдать должное Роналду, за все, что он сделал за все эти годы, за все его трофеи. Мы должны пристально наблюдать за ним на поле, так как в свои годы он продолжает быть ключевым футболистом" - приводит слова Вертонгена Football Insaidеr.

Поединок между "Тоттенхэмом" и "Реалом" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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