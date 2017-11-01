Вертонген: "Не обменял бы Кейна на Роналду"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Ян Вертонген сравнил форварда своей команды Харри Кейна с ведущим бомбардиром мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Они оба - невероятные игроки. У Роналду есть свои сильные качества, а у Харри - свои. Мы должны уважать Роналду за то, что он сделал, и за тот уровень, который он все еще демонстрирует. Но для меня Харри - один из лучших нападающих Европы, и он доказывает это каждую неделю. В настоящий момент я бы не обменял Харри ни на одного другого игрока", - цитирует 30-летнего бельгийца ESPN FC.

Напомним, Вертонген высказался о своем сегодняшнем противостоянии с Роналду. | soccernews.ru