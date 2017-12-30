Вертонген: "Не очень хотел играть с Англией на ЧМ-2018"

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Вертонген: "Не очень хотел играть с Англией на ЧМ-2018"

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Ян Вертонген поделился мыслями о грядущем матче с национальной командой Англии в рамках группового этапа Чемпионата Мира 2018 года.

"Мы ещё не обсуждали с партнёрами по "Тоттенхэму" этот матч. Будет довольно странно. Я говорил, что не очень хотел играть с Англией. Мы хорошо друг друга знаем. Сейчас все стараются быть аккуратными в своих высказываниях, потому что знают, что если они проиграют, то на предсезонке им это дорого обойдётся. Ну а если Кейн оформит хет-трик, я настучу себе по голове" - цитирует Вертонгена ESPN.

Напомним, что матч между Англией и Бельгией состоится 28 июня в Калининграде.  

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