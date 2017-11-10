Вертонген не сыграет со сборной Мексики

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Ян Вертонген из-за повреждения пропустит товарищеский матч с Мексикой, сообщает Sky Sports.

По словам главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса, 30-летний футболист испытывает проблемы с лодыжкой. При этом наставник заверил, что травма не носит серьёзного характера.

Таким образом, Вертонген имеет шансы восстановиться к контрольному поединку с Японией, который состоится 14 ноября. Напомним, что с мексиканцами "красные дьяволы" сыграют сегодня в 22:45 по московскому времени.

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