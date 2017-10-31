Вертонген: "Не вижу причин, почему "Тоттенхэм" не может обыграть "Реал" даже без Кейна"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген считает, что его команда может добиться победы над "Реалом" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Ничья 1:1 в Мадриде, конечно, добавила нам уверенности. "Реал" - очень сильная команда, и она доказала это в первом матче. Они могут забить в любой момент, но мы сталкиваемся с этим каждую неделю в Премьер-лиге. Вместе с тем, класс футболистов "Реала" повыше, чем у большинства наших соперников в АПЛ.

Не вижу причин, почему "Тоттенхэм" не может обыграть "Реал" даже без Кейна. Конечно, Харри - очень важный игрок нашей команды на поле и за его пределами. Но нам по силам выиграть и без него", - приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится в среду, 1 ноября и начнется в 22:45 мск.

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