Вертонген поделился мнением о положении "Бенфики"

Фото: инстаграм Вертонгена\Автор неизвестен

Защитник лиссабонской "Бенфики" Ян Вертонген поделился мнением о нынешнем положении "орлов".

"В прошлом сезоне наши результаты были не очень хорошими. Но "Бенфика", безусловно, является самым крупным клубом в стране.

Это португальский "Аякс". Если говорить о давлении, то здесь оно сопоставимо с тем, которое я испытывал в Амстердаме", - сказал бельгиец.

Игра между "Бенфикой" и "Аяксом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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