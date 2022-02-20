Вертонген поделился мнением о положении "Бенфики"

Теги бенфикаян вертонген

Вертонген поделился мнением о положении "Бенфики"

Фото: инстаграм Вертонгена\Автор неизвестен

Защитник лиссабонской "Бенфики" Ян Вертонген поделился мнением о нынешнем положении "орлов".

"В прошлом сезоне наши результаты были не очень хорошими. Но "Бенфика", безусловно, является самым крупным клубом в стране.

Это португальский "Аякс". Если говорить о давлении, то здесь оно сопоставимо с тем, которое я испытывал в Амстердаме", - сказал бельгиец.

Игра между "Бенфикой" и "Аяксом" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

Также не пропустите: Салах высказался о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов