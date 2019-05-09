Вертонген получил еще одно повреждение

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген повредил ногу в матче с "Аяксом" (3:2).

Напомним, что в первой игре между командами бельгиец травмировал нос, из-за чего вынужден играть в защитной маске.

Отмечается, что несмотря на полученные травмы, Вертонген будет готов к финалу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 1 июня.

В этом сезоне Вертонген провел 33 игры, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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