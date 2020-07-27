Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"

Теги тоттенхэмян вертонген

Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"

Бельгийский защитник Ян Вертонген опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из "Тоттенхэма".

"Итак, моё время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, которых я нашёл здесь, персоналу, который обеспечивает работу клуба, по выступлениям на великолепном новом стадионе и, безусловно, по вам, болельщики. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы. Вы были великолепны. У нас осталось много невероятных воспоминаний, но сейчас пришла пора прощаться", - написал 33-летний футболист.

Контракт игрока со "шпорами" истёк и он получил статус свободного агента.

Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с лета 2012 года, сыграл 315 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Моуринью подвел итоги сезона для "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"

"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов