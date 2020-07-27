Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"
Бельгийский защитник Ян Вертонген опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из "Тоттенхэма".
"Итак, моё время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, которых я нашёл здесь, персоналу, который обеспечивает работу клуба, по выступлениям на великолепном новом стадионе и, безусловно, по вам, болельщики. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы. Вы были великолепны. У нас осталось много невероятных воспоминаний, но сейчас пришла пора прощаться", - написал 33-летний футболист.
So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. Thank you for all the support over the years. You’ve been amazing. We had many unbelievable memories but for now, it’s goodbye #COYS
Контракт игрока со "шпорами" истёк и он получил статус свободного агента.
Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с лета 2012 года, сыграл 315 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18