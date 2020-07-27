Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"

Бельгийский защитник Ян Вертонген опубликовал в инстаграме прощальный пост в связи с уходом из "Тоттенхэма".

"Итак, моё время в клубе подходит к концу. Это грустный день по многим причинам. Я буду скучать по друзьям, которых я нашёл здесь, персоналу, который обеспечивает работу клуба, по выступлениям на великолепном новом стадионе и, безусловно, по вам, болельщики. Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы. Вы были великолепны. У нас осталось много невероятных воспоминаний, но сейчас пришла пора прощаться", - написал 33-летний футболист.

Контракт игрока со "шпорами" истёк и он получил статус свободного агента.

Вертонген выступал за "Тоттенхэм" с лета 2012 года, сыграл 315 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

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