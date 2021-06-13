Вертонген прокомментировал победу над Россией: "Не ожидали, что будет так легко"

Фото: инстаграм Вертонгена/Автор неизвестен

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал победу на российской сборной. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу бельгийской команды.

"Не ожидали, что будет так просто. Может, мы просто завоевали уважение со стороны соперника. 3:0 — отличный результат. Но это только первый матч. Было много примеров, когда команды отлично начинали турнир, но дальше не могли добиться результата", — цитирует Вертонгена Het Nieuwsblad.

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