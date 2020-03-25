Вертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в "Тоттенхэме"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал, что думает о своем будущем в лондонском клубе. Соглашение футболиста со шпорами рассчитано до лета 2020 года.
"Сейчас мы в процессе принятия решения. Нужно сесть и написать все плюсы и минусы всех возможных событий. Мне нужно понять, чего я хочу дальше. Через 2-4 года я хочу выбрать место, в котором осяду. Также важны и награды, я хочу все выиграть", - цитирует футболиста De Kleedkamer.
Вертонген играет в "Тоттенхэме" с лета 2012 года. нынешнем сезоне 32-летний защитник провел за 26 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18