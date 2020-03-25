Вертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в "Тоттенхэме"

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Вертонген рассказал о том, что пока не определился с будущим в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал, что думает о своем будущем в лондонском клубе. Соглашение футболиста со шпорами рассчитано до лета 2020 года.

"Сейчас мы в процессе принятия решения. Нужно сесть и написать все плюсы и минусы всех возможных событий. Мне нужно понять, чего я хочу дальше. Через 2-4 года я хочу выбрать место, в котором осяду.  Также важны и награды, я хочу все выиграть", - цитирует футболиста De Kleedkamer.

Вертонген играет в "Тоттенхэме" с лета 2012 года. нынешнем сезоне 32-летний защитник провел за 26 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

А еще: "Ливерпуль", "Челси", "МЮ" и еще 5 клубов АПЛ против участия "Манчестер Сити" в ЛЧ| http://soccernews.ru
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