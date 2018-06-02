Вертонген стал автором уникального достижения

Защитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Ян Вертонген принимает участие в товарищеском матче против Португалии.

Эта игра стала для 31-летнего центрбека сотой в составе национальной команды.

Как сообщает Opta, Вертонген стал первым игроком в истории, которому удалось провести 100 матчей за "красных дьяволов".

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