Вертонген стал рекордсменом сборной Бельгии по количеству проведенных матчей

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Вертонген стал рекордсменом сборной Бельгии по количеству проведенных матчей

Защитник "Тоттенхема" Ян Вертонген установил новый рекорд сборной Бельгии по количеству сыгранных за нее матчей.

Матч отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Кипра стал 97-м для Вертонгена и он опередил по этому показателю прежнего рекордсмена Яна Кулеманса (96).

30-летний Вертонген выступает за сборную Бельгии с 2007 года, провел за нее 97 матчей и забил 8 мячей.

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