Вертонген: "У "Тоттенхэма" есть небольшое преимущество в Кубке Англии над другими командами"

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Вертонген: "У "Тоттенхэма" есть небольшое преимущество в Кубке Англии над другими командами"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген поделился ожиданиями от полуфиналов Кубка Англии.

"У "Тоттенхэма" есть небольшое преимущество в Кубке Англии над другими командами. Мы будем играть на привычном для себя стадионе - "Уэмбли". Мы уже привыкли к этой арене и чувствуем себя здесь, как дома" - приводят слова Вертонгена английские СМИ.

Напомним, что кроме "шпор" в полуфинал кубка уже прошли "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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