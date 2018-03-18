Вертонген: "У "Тоттенхэма" есть небольшое преимущество в Кубке Англии над другими командами"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген поделился ожиданиями от полуфиналов Кубка Англии.

"У "Тоттенхэма" есть небольшое преимущество в Кубке Англии над другими командами. Мы будем играть на привычном для себя стадионе - "Уэмбли". Мы уже привыкли к этой арене и чувствуем себя здесь, как дома" - приводят слова Вертонгена английские СМИ.

Напомним, что кроме "шпор" в полуфинал кубка уже прошли "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

Читайте также: "Тоттенхэм" впервые за 36 лет два сезона кряду вышел в полуфинал Кубка Англии. | http://soccernews.ru