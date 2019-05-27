Вертонген восстановится к финалу Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"



Бельгийский защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген заявил, что он сможет сыграть в финальном матче Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

"На прошлой неделе я полноценно тренировался с командой. Я отлично чувствую себя. После медосмотра врачи положительно оценили мою ногу, хотя они всегда очень осторожны. Рентген подтвердил диагноз. Поэтому уже через три дня я смог избавиться от костылей и защитной обуви", - приводит слова Вертонгена журналист Кристоф Террер.

В нынешнем сезоне 32-летний Вертонген провел за "Тоттенхэм" 33 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало встречи в 22:00 мск.

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