Веселый обзор матча "Спартак" - "Севилья" от Промеса

Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес представил свой вариант обзора матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

Видео: Обзор от Промеса.

Напомним, что в этом поединке "Спартак" победил со счетом 5:1, а Промес отметился двумя мячами и двумя результативными передачами.

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