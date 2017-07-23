Весино близок к переходу в "Интер"

Уругвайский полузащитник "Фиорентины" Матиас Весино в ближайшие дни может перейти в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист в понедельник прибудет в Милан, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то трансфер хавбека будет оформлен на следующей неделе. "Нерадзурри" заплатят за уругвайца 24 миллиона евро.

25-летний Весино выступает за "Фиорентину" с 2013 года, провел за клуб 82 матча и забил 5 голов.

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