Весино назвал причину поражения сборной Уругвая от Франции

Полузащитник сборной Уругвая Матиас Весино назвал причину поражения своей команды от Франции в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

"Отсутствие Кавани, конечно же, сказалось и на нас, да и в целом на игре. Тут даже нечего говорить. Он ключевой игрок для нас. У Франции было не так много шансов для взятия ворот, но они использовали моменты по максимуму и при счёте 0:2 уже полностью контролировали игру" - сказал Весино.

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