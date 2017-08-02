Весино стал игроком "Интера"

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Весино стал игроком "Интера"

Уругвайский полузащитник "Фиорентины" Матиас Весино перешел в "Интер", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2021 года.

25-летний Весино выступал за "Фиорентину" с 2013 года, провел за клуб 85 матчей и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Кальяри" и "Эмполи". Ранее играл за "Централ Эспаньол" и "Насьональ". За сборную Уругвая сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро.

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