Весино стал игроком "Интера"

Уругвайский полузащитник "Фиорентины" Матиас Весино перешел в "Интер", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2021 года.

25-летний Весино выступал за "Фиорентину" с 2013 года, провел за клуб 85 матчей и забил 6 голов. Сдавался в аренду "Кальяри" и "Эмполи". Ранее играл за "Централ Эспаньол" и "Насьональ". За сборную Уругвая сыграл 13 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро.

Не пропустите: Дракслер может стать игроком миланского "Интера". | http://soccernews.ru