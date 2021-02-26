Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА
По итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и игр 1/16 финала Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Нидерландам в таблице коэффициентов УЕФА.
Если неделю назад РПЛ опережал Эредивизи на 1,182 балла, то после последних поединков отрыв сократился до 0,382 пункта.
Учитывая, что все российские команды уже вылетели из еврокубков, а голландские клубы ещё представлены в плей-офф ЛЕ в лице "Аякса", нельзя исключать, что весной Нидерланды обойдут Россию в ТК УЕФА.
Ещё сильнее оторваться от РПЛ может португальская Лига Португезе, которая уже впереди на 9,567 очка.
Не пропустите: У российских команд 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23