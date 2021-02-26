Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА

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Весной Нидерланды, скорее всего, обгонят Россию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов и игр 1/16 финала Лиги Европы Россия позволила приблизиться к себе Нидерландам в таблице коэффициентов УЕФА.

Если неделю назад РПЛ опережал Эредивизи на 1,182 балла, то после последних поединков отрыв сократился до 0,382 пункта.

Учитывая, что все российские команды уже вылетели из еврокубков, а голландские клубы ещё представлены в плей-офф ЛЕ в лице "Аякса", нельзя исключать, что весной Нидерланды обойдут Россию в ТК УЕФА.

Ещё сильнее оторваться от РПЛ может португальская Лига Португезе, которая уже впереди на 9,567 очка.

Не пропустите: У российских команд 1 победа в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru 
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