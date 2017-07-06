Весной Слуцкий мог стать тренером "Краснодара"

Наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий мог стать тренером "Краснодара", сообщаю российские СМИ.

В мае Слуцкий вел переговоры с краснодарским клубом, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Сообщается, что Слуцкий не уверен в амбициях клуба.

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