Весомая заявка на полуфинал: "Атлетико" разобрался со "Спортингом"

В рамках 1/4 финала Лиги Европы мадридский "Атлетико" принимал на домашней арене лиссабонский "Спортинг". "Матрасники" считались главными фаворитами всего турнира, в то время как "львам" букмекеры отводили роль явных аутсайдеров, тем более, после такой жеребьевки. Но состав португальцев смотрелся вполне прилично даже на фоне "Атлетико", так что шансы на успех у подопечных Жезуша определенно были.

Свехбыстрый гол забили хозяева уже на 22-й секунде первого тайма: грубо ошибся Коатес, подарив мяч Диего Косте перед своей штрафной, испанец покатил правее на Коке, который отправил снаряд в сетку – 1:0. Не сбавляли оборотов "матрасники", пытаясь по-быстрому развить свое преимущество, в то время как "Спортинг" хотел, в первую очередь, успокоить игру.

Стало кое-что получатся в атаке у гостевой команды, "Атлетико" же перешел на контригру, убегая вперед усилиями Гризманна и Косты. На исходе получаса встречи "Спортинг" создал свой первый голевой момент в матче, но Ян Облак помешал его реализовать Мартиншу, потащив удар португальца после выхода один на один.

В целом, же игра была не богата на события, лишь ближе к перерыву команды взялись за дело, что привело ко второму голу "Атлетико". Гризманн воспользовался очередной ошибкой защитников, выскочив к чужим воротам на свидание с Патрисиу, и сделал счет 2:0.

В дебюте второй половины Диего Коста мог довести дело до разгрома, но не смог испанец реализовать выход один на один с голкипером гостей, пустившись в неоправданную обводку. "Спортинг" ответил ударом головой Коэнтрао из хорошей позиции в центре штрафной – выше ворот.

После активного начала тайма подопечные Симеоне вновь опустились к своим воротам, заметно усыпив игру. У португальцев не получалось оказывать постоянное давление на хозяев, и такой ход матча абсолютно устраивал "матрасников".

Впереди у хозяев постоянно держал в напряжении оборону "Спортинга" Диего Коста, именно его настырность и вынуждала "индейцев" идти вперед и поддерживать своего форварда. "Львам" непременно нужно было забивать хотя бы один мяч, но никаких предпосылок к этому не было.

В концовке матча вроде и пытались гости оказывать серьезное давление на ворота "матрасников", но последние не позволяли им извлечь из этого что-то полезное. Однако уже в добавленное время лиссабонцы получили шанс вернуть интригу противостоянию, но Монтера с нескольких метров не смог поразить практически пустые ворота Облака.

Уверенная победа "Атлетико" еще больше упрочила их позиции фаворита противостояния. "Спортингу" же придется сотворить чудо у себя дома, хотя по такой игре в это с трудом верится.

"Атлетико" – "Спортинг" – 2:0

Голы: Коке, 1 – 1:0, Гризманн, 40 – 2:0

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Сауль, Габи, Коке, Корреа (Гамейро, 53), Диего Коста (Парти, 87), Гризманн (Витоло, 90).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Рибейру, 80), Вильям Карвалью (Акунья, 45), Батталья, Желсон Мартинш, Фернандеш (Монтеро, 88), Руис, Дост.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Итоги 30-го тура Ла Лиги в цифрах и фактах