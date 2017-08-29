"Вест Бромвич" близок к покупке защитника "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Киран Гиббс в ближайшее время станет игроком "Вест Бромвича", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "дрозды" активизировали переговоры по трансферу 27-летнего футболиста после того, как от подписания фулбека отказался "Уотфорд".

Сейчас "Вест Бромвич" близок к покупке Гиббса за 7,5 миллионов евро. Ожидается, что сегодня англичанин пройдёт медобследование в Уэст-Бромидже.

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