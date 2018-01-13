"Вест Бромвич" – "Брайтон" - 2:0, "Кристал Пэлас" – "Бернли" - 1:0, "Ньюкасл" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

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"Вест Бромвич" – "Брайтон" - 2:0, "Кристал Пэлас" – "Бернли" - 1:0, "Ньюкасл" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 23-го тура английской Премьер-лиги.

"Вест Бромвич" – "Брайтон" - 2:0 

"Кристал Пэлас" – "Бернли" - 1:0 

"Ньюкасл" – "Суонси" - 1:1

Не пропустите: "Вест Хэм" разгромил "Хаддерсфилд" и другие результаты 23-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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