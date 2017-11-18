"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:4, "Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:0 (видео)

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"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:4, "Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:0 (видео)

Предлагаем вашему внимаю видео обзоры побед "Челси" и "Ливерпуля" в рамках 12 тура АПЛ.

ВИДЕО"Вест Бромвич" - "Челси" - 0:4 

ВИДЕО:  "Ливерпуль" - "Саутгемптон" - 3:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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