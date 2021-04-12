"Вест Бромвич" дома разгромил "Саутгемптон"

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"Вест Бромвич" дома разгромил "Саутгемптон"Фото: Твиттер @premierleague
Завершился очередной матч 31 тура АПЛ. "Вест Бромвич" на своем поле принимал "Саутгемптон" и добился впечатляющей победы со счетом 3:0. Гости могли уйти от поражения, однако Уорд-Проуз не смог реализовать пенальти. Для хозяев эта победа очень важна в плане борьбы за выживание в текущем сезоне. 

Результат позволил "Вест Бромвичу" набрать 24 очка. Команда все еще находится в зоне вылета на 19 месте, но сегодня удалось сократить отставание от спасительной 17 строчки до 8 баллов. "Саутгемптон" остался на 14 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" 3:0 (2:0)

Голы: Матеус Перейра, 32 (пенальти) - 1:0, Филлипс, 35 - 2:0, Робинсон, 69 - 3:0
Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 90+4

"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши, Бартли (Аджайи, 85), Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Филлипс, Робинсон (Галлахер, 72), Йокушлу, Ферлонг, Диань (Робсон-Кану, 76).

"Саутгемптон": Форстер, Уокер-Питерс (Дженепо, 87), Вестергор, Беднарек, Бертран, Диалло, Уорд-Проуз, Редмонд, Армстронг, Уолкотт (Адамс, 76), Ингз (Телла, 87).

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