"Вест Бромвич" - "Эвертон" - 0:0, "Хаддерсфилд" - "Сток Сити" - 1:1 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 20-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Вест Бромвич" с "Эвертоном" и "Хаддерсфилд" со "Сток Сити" поделили очки.

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