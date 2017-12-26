"Вест Бромвич" - "Эвертон" - 0:0, "Хаддерсфилд" - "Сток Сити" - 1:1 (обзоры)

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"Вест Бромвич" - "Эвертон" - 0:0, "Хаддерсфилд" - "Сток Сити" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 20-го тура английской Премьер-Лиги, в которых "Вест Бромвич" с "Эвертоном" и "Хаддерсфилд" со "Сток Сити" поделили очки.

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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