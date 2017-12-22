"Вест Бромвич" готов продать Эванса

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"Вест Бромвич" готов продать Эванса

"Вест Бромвич" готов продать своего ключевого защитника Джонни Эванса, сообщает BBC.

По сведениям издания, "дрозды" не сумели договориться с 29-летним центрбеком о продлении контракта, поэтому готовы выслушать предложения по его трансферу уже в январе.

По информации СМИ, интерес к Эвансу проявляют "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Лестер".

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