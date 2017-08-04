"Вест Бромвич" хочет арендовать Мусу

Форвард "Лестера" Ахмед Муса попал в сферу интересов "Вест Бромвича", сообщает английская пресса.

"Дрозды" намерены арендовать 24-летнего нигерийца до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что Муса перешёл в "Лестер" год назад, но не сумел стать игроком стартового состава "лис".

Не пропустите: "Вест Бромвич" претендует на Криса Смоллинга. | http://soccernews.ru