"Вест Бромвич" хочет купить хавбека "Севильи"

Полузащитник "Севильи" Висенте Иборра стал трансферной целью "Вест Бромвича", сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, "дрозды" готовы заплатить за 29-летнего испанца порядка 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Иборра сыграл за "Севилью" 44 матча, забил 8 голов и сделал 3 результативных передачи.

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